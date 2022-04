Con la “Lake Garda 42” le emozioni della maratona e i disagi per il traffico

LAGO DI GARDA. Sono circa 2 mila gli iscritti e per loro la giornata di domenica 3 aprile sarà dedicata alla maratona attorno al lago di Garda. Ma la Lake Garda 42, doppia maratona con partenza da Limone e da Arco e arrivo a Malcesine, avrà ripercussioni anche per chi semplicemente dovrà spostarsi sul territorio.

La gara partirà da Limone alle 9 (la maratona di 42 chilometri) e da Arco, in piazza delle Canoniche, alle 9.45 (la mezza maratona di 21 chilometri). L’arrivo a Malcesine è previsto verso le 11.10 per il primo concorrente e verso le 15.40 per l’ultimo.

Le strade interessate saranno chiuse tra i 20 e i 30 minuti prima del passaggio della gara.

Il tratto della statale 45 bis Gardesana Occidentale fra Limone e Riva del Garda sarà chiuso dalle 8.30 fino circa alle 10.35 (in entrambe le direzioni).

Il tratto della statale 249 Gardesana Orientale fra Torbole e Malcesine sarà chiuso fra le 9.45 e le 15 (in entrambe le direzioni).

Il tratto di viabilità che attraversa il territorio di Riva del Garda (piazza Catena, piazza Tre Novembre, via Gazzoletti, canale della Rocca, giardini di Porta Orientale, Punta Lido, ciclabile lungolago fino al Comune di Torbole) sarà chiuso dalle 9 alle 10.45.

Per quanto riguarda Arco, saranno chiusi: dalle 9 alle 10.45 l’innesto ciclabile in via Gardesana e via Gardesana (statale 240); dalle 9.25 alle 11.15 via Linfano, via Sabbioni, via Isce, via Monte Brione, via San Giorgio (provinciale 118), via Sabbioni (giro attorno al birrificio Impavida), via Cavallo e via Narzelle; dalle 9.40 alle 11.40 via Grande Circonvallazione, via San Sisto, via Damiano Chiesa, via Santa Caterina, la “curva Marinoni”, via Cesare Battisti e viale Magnolie; dalle 9.30 alle 11.50 piazzale Segantini, piazza Marchetti, via Ferrera, via Segantini, la ciclabile del Sarca in direzione Torbole (passando per l’ex oratorio, il ponte ciclopedonale verso il parcheggio di Caneve, il ponte ciclopedonale Regina e quindi la ciclabile per Torbole); dalle 9.30 alle 12.30 la ciclabile del Sarca per Torbole.

Sul territorio di Torbole: dalle 9.30 alle 12.30 il sottopasso di via Matteotti, il ponte ciclabile e la ciclabile lungolago; dalle 9.45 alle 15 via Benaco (statale 249), via Lungolago Conca d’Oro, località Oliveti e Tempesta.

Si segnala che per effetto della chiusura della strada del Linfano e dell’istituzione del senso unico dalla rotatoria di Linfano (Lidl) al porto San Nicolò, per chi dovrà andare a Torbole e Malcesine tra le 9 e le 10.45 circa l’unica via consisterà nel passare da Bolognano e salire a Nago per la Maza. Sarà inoltre chiusa la provinciale 118 di San Giorgio, con la possibilità tuttavia per quasi tutti i residenti di accedere.