Corteo di protesta a Trento per ambiente e diritti civili: una cinquantina i contestatori

TRENTO. Una cinquantina di contestatori stanno manifestando a Trento nei pressi del Teatro Sociale, dove è in corso l'incontro conclusivo del Festival dell'economia. I manifestanti, con cartelli e striscioni, chiedono attenzione nei confronti dell'ambiente, dei diritti sociali e interventi decisi contro la guerra. «Festival insostenibile per questa città, e non si lascia vivere nemmeno chi ci abita», hanno detto i manifestanti.

Un altro presidio di Extinction Rebellion è invece stato organizzato in via Garibaldi - sempre in centro storico - dove alcuni attivisti si sono sdraiati sul marciapiede per richiamare l’attenzione della cittadinanza sui cambiamenti climatici.