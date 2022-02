Vezzano, l’auto esce di strada e si ribalta: due 21enni feriti

TRENTO. La richiesta di soccorso è arrivata questa mattina, 20 febbraio, poco prima delle 5.30 da Vezzano.

Una richiesta d’aiuto al quale hanno risposto i sanitari del 118 che sono arrivati sul “curvone” con due ambulanze e l’autosanitaria.

Due i feriti, entrambi 21enni. Per uno le conseguenze sono state più grave ed è stato portato al pronto soccorso del Santa Chiara in codice rosso anche se al momento, per fortuna, non appare in pericolo di vita.

In base ad una prima ricostruzione (sul posto assieme a sanitari e vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Trento) pare che nell’incidente non siano stati coinvolti altri mezzi.

L’auto sarebbe uscita di strada autonomamente ribaltandosi sul prato che si trova sotto la strada.