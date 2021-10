Valsugana, dal primo di novembre ritornano su rotaia 10 corse. Ecco i nuovi orari

TRENTO. La Ferrovia della Valsugana è stata interessata in questo periodo dal processo di sostituzione del 50% dei treni con autobus al fine di procedere alla revisione straordinaria dei treni e alle verifiche sulla linea. Tali attività hanno dato i primi benefici e gradualmente si può andare verso un ritorno alla normalità.

Dal primo novembre infatti saranno ripristinate in modalità ferroviaria ulteriori 10 corse effettuate attualmente con autobus (quattro coppie di treni, in andata e ritorno, sulla tratta tra Trento e Borgo e una coppia, in andata e ritorno, sul percorso tra Trento e Bassano).

Lo comunica la Provincia autonoma di Trento che invita altresì l'utenza a prestare attenzione al fatto che la corsa di interesse sia sostituita con autobus controllando i tabelloni orari e ascoltando gli annunci sonori.

Ecco il nuovo orario valido fino all'11 dicembre.

Linea Valsugana Orari Dal 1-11 Al 11-12-2021 by Red Azione on Scribd