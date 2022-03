Bassa Valsugana: si amplia la “Spirale” ed è pronta ad assumere 20 persone

TRENTO. L'azienda calzaturiera Spirale ha siglato un accordo con la Provincia autonoma di Trento e Trentino sviluppo per trasformare l'attuale magazzino di Grigno, in Trentino, in una vera e propria sede produttiva, da affiancare a quella di Cinte Tesino.

L'accordo, che integra un protocollo d'intesa firmato nel 2017, prevede la concessione in locazione dell'immobile a uso magazzino presso l'ex Omga di Grigno da parte di Trentino Sviluppo, a fronte di un piano di investimenti aziendale da 1,6 milioni di euro finalizzato all'avvio di una nuova macchina per la produzione di stivali in poliuretano.

Gli investimenti - si legge in una nota - consisteranno soprattutto nell'acquisto di un macchinario ad alta tecnologia per ampliare la gamma di prodotti in poliuretano.

L'azienda prevede di assumere, una volta a regime, 20 nuovi dipendenti.

"Fare impresa in zone montane significa affrontare sfide ben più impegnative rispetto alle normali dinamiche dei mercati. Sostenendo l'impegno delle aziende sul piano dell'innovazione e della connessione con gli enti di ricerca, come in questo caso, sosteniamo anche ricchezza e occupazione di interi territori", ha detto Achille Spinelli, assessore allo sviluppo economico della Provincia di Trento.

I lavori di adeguamento della struttura produttiva saranno condotti da Spirale e finanziati da Trentino sviluppo per un valore di 1,2 milioni di euro. In modo particolare, sarà necessario adeguare gli spazi alle nuove esigenze produttive secondo le specifiche richieste dalle normative vigenti.

L'assunzione dei nuovi dipendenti rientrerà in un progetto di collaborazione con l'Agenzia del lavoro e la rete territoriale dei servizi territoriali all'impiego. Il personale sarà selezionato in base ai requisiti professionali richiesti in modo da potenziare l'occupazione e in Bassa Valsugana.