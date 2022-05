Incidente tragico ad Ala: scuolabus si rovescia, morto l’autista

ALA. Incidente mortale oggi pomeriggio, 30 maggio, ad Ala, lungo la strada provinciale della destra Adige nei pressi del del casello autostradale.

A perdere la vita l’autista di uno scuolabus che in quel momento viaggiava vuoto.

La richiesta di aiuto pochi minuti prima delle 17.30.

In base alle prime informazioni l’autista avrebbe avuto un malore e lo scuolabus si è rovesciato.

Inutili i tentativi di rianimazione.