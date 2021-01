Valanga in val Senales, muoiono l’ex presidente delle Raiffeisen e la moglie

BOLZANO. Sotto la valanga in val Senales caduta verso mezzogiorno di oggi, domenica 3 gennaio, è morto l'ex presidente della banca Raiffeisen Michael Gruener, 65 anni, e sua moglie Monika Gamper di 52 anni.

Gruener era un notissimo avvocato bolzanino, originario della val Senales, e aveva diretto la Raiffeisen Landesbank per 23 anni, fino allo scorso giugno, quando è subentrato Hanspeter Felder come nuovo presidente.

Gruener era uno scialpinista molto esperto.

L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno sopra Certosa a 2.200 metri di altezza. L'allarme era stato lanciato da alcuni testimoni che avevano visto la slavina investire un gruppo di scialpinisti.

L’intervento dei soccorritori era stato massiccio: uomini del soccorso alpino, l'elisoccorso Pelikan 2, un elicottero del soccorso alpino austriaco e i carabinieri ma purtroppo per Gruener e per la moglie non c’era più nulla da fare.