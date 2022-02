Vaccino Covid: open day sabato e domenica in Trentino

TRENTO. Centri vaccinali aperti anche nel prossimo fine settimana. Oltre alle sedute su prenotazione sono programmati per sabato 12 febbraio due open day con accesso senza prenotazione per i maggiori di 12 anni la mattina all'hub di Lavis e il pomeriggio in quello di San Vincenzo di Mattarello.

Le vaccinazioni pediatriche, invece - comunica Apss in una nota - saranno effettuate sabato pomeriggio, dalle 13 alle 18, nell'hub di Lavis.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Apss ribadisce la fondamentale importanza della vaccinazione contro il Covid-19 per prevenire per gli esiti più gravi della malattia.

I dati trentini indicano che la metà delle persone ricoverate negli ospedali provinciali sono non vaccinate o vaccinate con due dosi effettuate da più di quattro mesi.

Nel dettaglio sabato 12 febbraio le somministrazioni degli over 12 saranno effettuate nei punti vaccinali di: Ledro, Apsp "Giacomo Cis" in via Falcone e Borsellino 6, dalle ore 13 alle ore 16; Lavis, in via Giuseppe di Vittorio 24, dalle ore 9 alle ore 12.30 con accesso senza prenotazione; Trento, località San Vincenzo di Mattarello, dalle ore 9 alle ore 12.30 accesso con prenotazione e dalle ore 13 alle ore 16 con ingresso libero.

Le vaccinazioni pediatriche saranno effettuate, anche con accesso libero, sabato pomeriggio, dalle ore 13 alle ore 18, a Lavis in via Giuseppe di Vittorio 24.

Domenica 13 febbraio saranno operativi i punti vaccinali di: Ledro Apsp "Giacomo Cis" via Falcone e Borsellino 6, dalle ore 13 alle ore 16 e Trento San Vincenzo, dalle ore 9 alle ore 12.30.

Nel caso si decida di fissare un appuntamento la prenotazione è possibile fino alla mezzanotte del giorno precedente sul CUP online.