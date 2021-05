Vaccini, la Liguria apre agli over 30, il Lazio agli under 35. Il Trentino fermo ai 50enni

TRENTO. C'è il vicino Alto Adige con il suo "Open Vax Day&Nigh" che ha attirato moltissime persone (giovani soprattutto) e con le prenotazione esaurite in poche ore. Ma c'è anche in resto d'Italia si sta muovendo aprendo la possibilità di vaccinarsi contro il Covid senza limite di età.

Fermo invece il Trentino che ha aperto (ormai un mese fa) agli over 50. E poi basta.

E così ecco che – quasi tutta – l'Italia si avvia a un altro weekend “Open day” per i vaccini, dalla no-stop della Campania ai deejay coinvolti in Alto Adige che hanno contribuito al 'tutto esaurito' delle prenotazioni, mentre si sfiora il nuovo record di somministrazioni in 24 ore, sopra quota 530 mila in tutto il Paese.

Figliuolo riconosce l'"ottimo lavoro" delle Regioni nella campagna, ma chiede di smetterla con "annunci di azioni non coordinate preventivamente con la struttura commissariale e non inserite in un piano coerente a livello nazionale". Il rischio è "confondere l'opinione pubblica e minare la fiducia tra le Regioni".

Da lunedì la Liguria vuole aprire le prenotazioni anche agli under 30, mentre il Lazio pensa già a vaccinare fino ai 12enni in vista della riapertura delle scuole a settembre.

E così nel fine settimana molte Regioni si industriano per attirare cittadini da vaccinare, dalla tre giorni a Matera con Johnson&Johnson per gli over 40, al 'Vax Weekend' della Calabria per gli over 80 (obiettivo completare la fascia di età, in 20 mila sono ancora senza neppure una dose). In Puglia aperte le prenotazioni per i cittadini tra i 40 e i 43 anni.

Nel Lazio oggi (22 maggio) e domenica altri 'Open day' con AstraZeneca dopo quelli 'sold out' già realizzati. E apre anche agli over 35. E da lunedì prenotazioni per Johnson&Johnson in farmacia. In ordine sparso, ma si procede.