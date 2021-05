Il “vaccino per tutti”, in Alto Adige la prima dose a 7.714 persone

BOLZANO. L’operazione “Open vax day&night” altoatesina ha riscosso un enorme successo. “Dopo poche ore in diversi centri di vaccinazione – spiega l’azienda sanitaria – gli appuntamenti erano esauriti. Fino alle 16 di venerdì 21 maggio, 7.714 persone ha ottenuto un appuntamento. Vista la grande richiesta, l’Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha offerto immediatamente ulteriori possibilità di prenotazione. Fino al primo giungo è possibile prenotare 12.046 appuntamenti, fino al 7 giugno, 18.571.

Oggi (21 maggio) saranno somministrati 1.925 vaccini alla fiera di Bolzano, 429 a Silandro e 363 a Lana. Un’offerta particolarmente grande è prevista anche per domani a Brunico; verranno somministrate 1.295 dosi.

Per molti giovani, che altrimenti avrebbero dovuto aspettare a lungo per la loro vaccinazione, i giorni vaccinali sono stati un’offerta convincente, come hanno confermato ieri i primi partecipanti a Bressanone: "Voglio finalmente più libertà, voglio andare in vacanza e allo stesso tempo proteggere anche la mia famiglia".

Ma non solo il desiderio di più libertà è in cima alla lista, anche il senso di responsabilità dei giovani è decisamente presente: "Voglio proteggere me stesso, ma anche la mia famiglia e la società, sento che la vaccinazione è una responsabilità sociale", spiega una persona in attesa.

L'Assessore Thomas Widmann è contento della grande richiesta, soprattutto tra i giovani: "Questo dà alla nostra campagna di vaccinazione un nuovo impulso. Il vaccino di AstraZeneca è ora particolarmente attraente dato che la validità di 9 mesi si applica a partire dalla seconda dose, considerando che la seconda vaccinazione viene effettuata dopo circa 3 mesi, la durata del Coronapass per questo vaccino ha una validità di quasi un anno intero.”

Anche il Direttore generale Florian Zerzer è molto soddisfatto della grande partecipazione: "Il fatto che gli appuntamenti di vaccinazione siano così richiesti pure dai giovani della nostra provincia dimostra che anche loro prendono molto sul serio la pandemia e hanno un alto senso di responsabilità. Il grande interesse mi rende fiducioso del fatto che insieme possiamo sconfiggere la pandemia".

Il totale vaccinazioni. Dosi di vaccino somministrate: 266.458 (+ 28.999 rispetto alla scorsa settimana)

Prima dose: 189.089 (+20.940) Seconda dose: 77.369 (+8.059) Persone completamente vaccinate: 80.625 (+9.289)