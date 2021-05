Upipa, un’altra volta la presidenza è donna

TRENTO. Michela Chiogna è la nuova presidente di Upipa. L’elezione oggi, 7 maggio, da parte dell’assemblea dei soci, assemblea che ha salutato e ringraziato con un lungo e caloroso applauso la vicepresidente reggente, Marisa Dubini, che ha guidato l’associazione alla chiusura di un mandato estremamente difficile e complesso, garantendone l’unità e la coesione dopo le dimissioni della presidente uscente Francesca Parolari, cui l’assemblea ha riconosciuto l’impegno e la determinazione nella gestione del proprio mandato.

Si riconferma, quindi anche per il prossimo triennio, una presidenza al femminile. Chiogna, presidente dell’Apsp Civica di Trento dal 2018, e prima per 10 anni componente del Cda dell’Apsp Beato De Tschiderer di Trento, laureata in ingegneria, con esperienza nella progettazione degli spazi per le persone fragili, è stata anche componente del Cda di Itea, di cui è stata vicepresidente per 3 anni.

Insieme a lei sono stati eletti nel consiglio di amministrazione di Upipa gli otto rappresentanti delle unità territoriali dell’associazione. Sono Marisa Dubini, Presidente dell’Apsp Giacomo Cis di Ledro, in rappresentanza dell’Alto Garda e Ledro, Ivana Zotta, Vicepresidente dell’Apsp Suor Agnese di Castello Tesino, in rappresentanza del Primiero e Tesino, entrambe riconfermate.

Garantiscono la continuità con l’esperienza precedente insieme ai colleghi Davide Palmerini, Presidente dell’Apsp Casa Laner di Folgaria, in rappresentanza della Vallagarina, Daniele Stefani, Presidente della Apsp "Casa di Soggiorno Suor Filippina” di Grigno, in rappresentanza della Valsugana.

Entrano invece per la prima volta nel Consiglio di Upipa Laura Flor, Presidente dell’Apsp Santa Maria di Cles, in rappresentanza della Valle di Non e Sole, Daniele Pizzini, Presidente dell’Apsp “Rosa dei Venti" di Borgo Chiese, in rappresentanza delle Giudicarie, Barbara Bravi, Presidente dell’Apsp di Fassa, in rappresentanza della Piana Rotaliana e delle Valli di Fiemme e Fassa, e Eleonora Stenico, Presidente dell’Apsp Beato De Tschiderer di Trento, in rappresentanza di Trento e della Valle dei Laghi.

Si tratta di un Consiglio molto bilanciato – spiega l’associazione – con 4 nuovi ingressi e 4 conferme, e con una forte rappresentanza di genere.

Entro la fine della prossima settimana si terrà la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad eleggere al suo interno il Vicepresidente, completando in questo modo il rinnovo delle cariche sociali dell’Upipa.