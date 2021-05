Tunnel di base del Brennero, rischiano di “esplodore” i costi dell’opera

BOLZANO. Esplosione di costi per il tunnel di base del Brennero. Invece dei 9,3 miliardi di euro preventivati, ora il costo del tunnel dovrebbe salire a 9,8 miliardi, fa sapere la Tt di Innsbruck. «Alla riunione del Gect, a Innsbruck, i governatori Arno Kompatscher e Günther Platter avrenno di che parlare – scrive il giornale – visto che anche la data di fine lavori continua a spostarsi, prima era prevista per il 2026, poi per il 2028 e 2030 e ora si parla del 2032». Per il lotto di Pfons-Brennero a causa di un nuovo appalto ora i costi salgono e i tempi si allungano. «Per quel che riguarda i costi si dovrebbe rimanere sotto la soglia dei 10 miliardi, ma in caso di un nuovo prolungamento al 2034 questa soglia potrebbe essere varcata», così la Tt.

I responsabili politici a nord e sud del Brennero ora chiedono inormazioni tempestive sull'andamento dell'opera soprattutto per il Tirolo e l'Alto Adige che soffrono per l'allungarsi dei tempi, perché sperano che il passaggio del trasporto merci dalla gomma alla rotaia possa avvenire quanto prima. La Tt di Innsbruck annuncia la costituzione di un gruppo di lavoro in modo che il Tirolo e l'Alto Adige possano venire informati in tempo reale, conclude la Tt.