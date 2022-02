Vasco Rossi a Trento, chiesta la chiusura della ferrovia del Brennero. Ipotesi di uno stop dalle 23 alle 2 per il deflusso e in caso di emergenza

TRENTO. Chiusura della linea ferroviaria del Brennero dalle 23 alle 2 del mattino e possibilità di chiusura immediata della stessa in caso di emergenza. È questa la richiesta formulata dalla Provincia autonoma di Trento a Rfi in previsione del concerto di Vasco Rossi, programmato per il 20 maggio prossimo nell'area di San Vincenzo, a sud del capoluogo.

La richiesta è legata alla necessità di favorire il deflusso del pubblico (120.000 i ticket disponibili, oltre 100.000 quelli già venduti) in direzione ovest, dove appunto passa la linea del Brennero. Lo ha spiegato nel corso di una conferenza stampa l'ingegner Raffaele De Col, dirigente del Dipartimento protezione civile della Provincia.

Lo stesso De Col ha precisato che il dialogo con Rfi è in corso. Il tema del deflusso è stato posto con forza da Franco Ianeselli, sindaco di Trento: "Si è parlato tanto di sicurezza, ma serve attenzione a cosa accadrà quando 120mila persone si muoveranno per lasciare l'area del concerto".