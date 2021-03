Un viale alberato al posto della ferrovia: ecco la Trento che verrà

TRENTO. Piazzale Sanseverino con il verde al posto delle auto, un viale alberato al posto della ferrovia che taglia in due la città. Ecco un’immagine della Trento del futuro, proposta dal sindaco Franco Ianeselli sulla sua pagina Facebook.

“Dobbiamo scegliere tra due idee di città: la città che resta immobile e quella che lavora sul proprio cambiamento”, scrive Ianeselli. “La città che resta ferma perché i cantieri producono disagio, la città che subisce il quadruplicamento della linea del Brennero e la città che vuole realizzare il sogno di interrare la ferrovia. Non lo nascondiamo, quello che abbiamo di fronte è un progetto complesso. Oltre alla circonvallazione ferroviaria in galleria per le merci, comprende la realizzazione del NorduS tra Lavis e il nuovo ospedale, l'interramento dei binari già immaginato dall'urbanista catalano Joan Busquets tra la rotatoria di Nassirya e le Albere e infine la stazione ipogea in piazza Dante. In ballo non c'è solo il miglioramento dei trasporti e della mobilità: c'è un piano di riqualificazione e rigenerazione urbana che può trasformare Trento in una città europea”.

Da oggi, sul sito del Comune, chi volesse conoscere meglio i dettagli di questo piano può leggere le risposte alle 39 domande inviate dai cittadini all'Amministrazione comunale nelle scorse settimane. Il sindaco promette che il Comune risponderà via via a tutti i quesiti.