Trento, violenza sessuale di gruppo, 28enne condannato a 4 anni

TRENTO. La Squadra Mobile della Questura di Trento ha dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Trento a carico di un ventottenne italo tunisino, residente in provincia di Trento, che dovrà scontare quattro anni perché condannato per violenza sessuale di gruppo per un episodio avvenuto cinque anni fa.

Nel settembre del 2015, il ragazzo, nato a Genova, con altre cinque persone tra cui anche tre ragazze, aveva abusato di una giovane, all'epoca dei fatti appena ventenne, che stava passeggiando con un amico nel parco di Piazza Venezia a Trento.

Lui era stato aggredito a calci e pugni ma era riuscito a fuggire. Lei, nel frattempo immobilizzata dagli altri e pietrificata dalla paura, è stata spogliata e costretta a subire pesanti palpeggiamenti, riuscendo poi a scappare dai violentatori, offuscati da sostanze alcoliche e droga.