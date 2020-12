Trento, troppa gente in centro: transenne in via Oriola con ingresso e uscita obbligati

TRENTO. Troppa gente in centro città a Trento per l'ultimo giorno di shopping prima del Natale, tanto da far scattare dei provvedimenti per contingentare il flusso di persone.

Particolare attenzione è stata posta a via Oriola, dove sono spuntate delle transenne, con la possibilità di ingresso unicamente da largo Carducci ed uscita solo verso il Duomo.

A monitorare la situazione, assieme alla polizia locale, anche il primo cittadino Franco Ianeselli.