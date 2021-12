Trento nella neve, su strade e marciapiedi in azione quasi 160 mezzi

TRENTO. Come era stata ampiamente prevista da MeteoTrentino, ed addirittura con qualche anticipo, è arrivata la perturbazione che ha portato sulle strade della città la prima neve della stagione, proprio nel giorno dell’Immacolata, che segna pure il termine del lungo ponte iniziato sabato scorso. Il meteo ha ipotizzato una ventina di centimetri in città e qualcosa di più nei sobborghi collinari e sembra che le previsioni siano rispettate.





































































































Intanto sono già attivi tutti gli uomini ed i mezzi che il Comune mette solitamente in campo per arginare i disagi, il cosiddetto “piano neve”, che sono operativi già dalla mattinata. Si tratta di 78 mezzi dotati di lame, 39 mezzi spargisale, 45 di cosiddette “mini-pale” per la pulizia dei marciapiedi più 6 mezzi sul Bondone per la salatura e lo sgombero. Sono pure preallertate 5 cooperative per un totale di circa 30 spalatori che verranno impiegati in caso di necessità.

La neve nel centro storico di Trento: che spettacolo Cade la neve su tutto il Trentino e anche il centro storico di Trento si imbianca: ecco piazza Duomo e piazza Fiera tutte bianche per la gioia dei più piccini (e non solo)

Ed i mezzi hanno iniziato subito a pulite le strade ed i marciapiedi mentre i turisti si sono affrettati a fare rientro nelle proprie zone di residenza. Ponte dell'Immacolata finito in colonna sulla A22. C.L.