Trento, mini escavatore e mini pala per ripulire via Fersina

TRENTO. E’ stato un lavoro in sinergia tra il Servizio Gestione Strade e Parchi ed il Servizio Ambiente del Comune e Dolomiti Ambiente quello che ha permesso di ripulire un grande ammasso di rifiuti in via Fersina, all’altezza del maso denominato Ghiaie del Fersina.







Trento, ripulita dai rifiuti via Fersina E’ stato un lavoro in sinergia tra il Servizio Gestione Strade e Parchi ed il Servizio Ambiente del Comune e Dolomiti Ambiente quello che ha permesso di ripulire un grande ammasso di rifiuti in via Fersina, all’altezza del maso denominato Ghiaie del Fersina.

L’intervento si è svolto nei giorni prima di Pasqua a seguito di una segnalazione pervenuta al Noi il Nucleo operativo interservizi che interviene per ripristinare dove ci sono situazioni di degrado urbano.

Il problema era dato – oltre che dal grande quantitativo di rifiuti – anche dalla ristrettezza del passaggio tra la casa e il terrapieno di sostegno della strada, ed è stato risolto con una piccola demolizione del recinto attorno all’abitazione. Si è quindi potuto posizionare il container messo a disposizione da Dolomiti Ambiente che è stato riempito con l’utilizzo del mini-escavatore e della mini-pala.