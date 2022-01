Trento, il supermercato costretto a mettere le sedie in strada per evitare il parcheggio selvaggio

TRENTO. La fame di parcheggi è altissima a Trento, e spesso gli automobilisti cercano soluzioni “creative” non sempre lecite per piazzare l’auto.

Ce ne siamo occupati spesso su “Dillo al Trentino”: l’ultimo caso eclatante con tanto di foto-denuncia riguardava i parcheggi di via Torre Verde dedicati alle moto, proprio detto il Grand Hotel Trento, spesso occupati da auto.

Questa volta ci spostiamo di poco e restiamo sempre in via Torre Verde, proprio davanti al supermercato Conad.

Ebbene, qui i gestori del supermercato si sono visti costretti a impedire alle auto di utilizzare gli stalli dedicati al carico e scarico previsti proprio davanti al supermercato, e necessari ai fornitori per poter portare la merce nel punto vendita.

A segnalare la situazione, con tanto di foto, è Marco che ha inviato una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it.

Scrive Marco: «Buongiorno, ho letto l’altro giorno l’articolo che avete dedicato ai “furbetti del parcheggio” di via Torre Verde. Purtroppo i maleducati a quattro ruote impazzano nel centro di Trento, e proprio lì vicino c’è un altro “sport” preferito, quello di occupare gli stalli di carico e scarico del supermercato Conad.

Come potete vedere, dal supermercato hanno dovuto piazzare una serie di sedie proprio per impedire alle auto di occupare i parcheggi. Troppe volte i camion dei fornitori non erano infatti riusciti a trovare posto davanti per scaricare la merce», conclude Marco.

Avete una segnalazione?