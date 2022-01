Trento, i “furbetti del parcheggio” occupano anche i posti delle moto

TRENTO. Il problema dei parcheggi in centro a Trento è sempre “caldo” e la ricerca di posti dove piazzare l’auto è uno degli sport più popolari. Tra gli angoli “segreti”, uno di quelli che più è preso d’assalto è quello di via Torre Verde, dove gli automobilisti parcheggiano sugli stalli che sarebbero destinati ai motociclisti.

Insomma, un vero e proprio “sopruso” dei guidatori a quattro ruote nei confronti di quelli a due ruote.

A scrivere una segnalazione via mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it è Umberto, motociclista, che oggi (24 gennaio) ha trovato i parcheggi per le moto occupati dalle auto, come si può vedere dalla foto che ha scattato, sottolineando come tale situazione sia quasi abituale.

«Buongiorno, sono Umberto e scrivo alla rubrica “Dillo al Trentino”, ammirevole iniziativa editoriale, per segnalare il solito sopruso auto/moto che anche nella civilissima Trento si manifesta ogni giorno in vari parcheggi della città.

Nello specifico mi riferisco ai pochi posti riservati ai motocicli e ciclomotori (cartello ad hoc) disegnati tanti anni fa in via Torre Verde proprio davanti al supermercato Conad che sono, pardon sarebbero, di gran utilità per tutti i fruitori delle due ruote alla ricerca di spazi parcheggio in prossimità del Centro storico.

Da sempre però questo spazio, ricavato in una lingua d'asfalto che porta sul retro dell'Hotel Trento e alla porticina che da sul parcheggio della Regione, è "preda" degli automobilisti che non intendono sborsare 2,20 euro all'ora per lasciare la propria quattroruote sugli stalli blu con il risultato che noi motociclisti ci dobbiamo accontentare di qualche spazio (vedi foto scattata oggi alle 12.30 nella quale si vedono ben cinque auto fuori posto) ma spesso nemmeno di quelli vista l'inciviltà dei "colleghi" automobilisti.

Vi sembra giusto? Direi proprio di no.

No ditemi che la soluzione è chiamare la Polizia Urbana, fatto tante volte con scarsi risultati, che non può di certo presidiare lo spazio anche se qualche giro in più da quelle parti del Vigile di quartiere sarebbe un ottimo deterrente. Magari gli Uffici tecnici del Comune potrebbero semplicemente intervenire ponendo un piccolo archetto in metallo fra uno stallo e l'altro riservato alle moto (sul lato corto dello spazio). Le due ruote riuscirebbero a parcheggiare senza problemi mentre la sosta sarebbe preclusa ai non autorizzati.

Stessa soluzione si potrebbe proporre negli altri stalli riservati alle moto attorno al centro storico (in questo caso sul lato più lungo dello spazio) in modo tale da evitare la "piazzata" dell'auto che occupa più spazi moto.

Un saluto a due ruote...», conclude Umberto.

