Spegne 100 candeline nonna Fernanda, tifosissima della Trentino Volley

TRENTO. Festa grande oggi in casa di Fernanda Giacomoni, classe 1922, che spegnerà le sue prime 100 candeline.

Circondata dall’affetto dei suoi cari e degli amici, in primis il figlio Carlo con la moglie Adriana, sarà festa grande per la sportivissima Fernanda, tifosa in tutti gli sport di squadra ma soprattutto per la Trentino Volley che ieri nella seconda dei playoff le ha dato una piccola delusione facendosi rimontare dallo 2-0.

Ora dopo aver tagliato la torta e spento le candeline, attenderà la disputa della “bella”, domenica prossima 10 aprile.