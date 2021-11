Prima la festa, poi lo sciopero: tre settimane senza poter conferire i rifiuti

TRENTO. Il calendario con tutte le scadenze della raccolta rifiuti è uno dei punti fermi della nostra quotidianità per chi vive in zone dove vige il “porta a porta” con i vari giorni di conferimento della carta, dell’umido, della plastica e del residuo.

Non si può sgarrare, o meglio si può ma sarebbe meglio non farlo: dimenticarsi di portare sulla strada il bidone o il sacco pieno può significare restare una settimana (nel caso della carta o della plastica o del residuo) con i bidoni pieni in casa.

I più fortunati possono “parcheggiarli” nel terrazzo di casa, ma chi non ha un terrazzo si arrabatta tra cantine o ripostigli con evidente disagio.

Ma cosa succede quando la raccolta avviene in un giorno di festa, come lo scorso lunedì 1 novembre? Si passa al lunedì successivo, lo sappiamo ormai da anni. Ma se il lunedì successivo scatta uno sciopero e la raccolta non viene effettuata? Il tempo si allunga a tre settimane e l’arrabbiatura di chi si deve tenere i rifiuti in casa diventa sempre più grande.

Il disagio ha interessato tante zone del territorio dato che lo sciopero era stato indetto a livello nazionale dai sindacati dei lavoratori dei servizi ambientali. Solo i servizi essenziali son stati garantiti, in particolare la raccolta porta a porta dei rifiuti nelle strutture sanitarie e nelle case di riposo e la raccolta del rifiuto organico prodotto dalle strutture alberghiere e dai ristoranti.

La segnalazione arriva da Francesco via mail a “Dillo al Trentino” per la zona di San Martino di Trento, anche se il problema ha riguardato numerose zone della provincia: «Buongiorno, volevo segnalare il disagio di noi residenti della zona di San Martino per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Lunedì non c’è stato il ritiro dei bidoni della carta per uno sciopero, peccato che il lunedì prima fosse festa e di conseguenza non erano passati ad effettuare la raccolta.

Morale: tre settimane di fila senza conferire carta. Lunedì prossimo tutta la carta in strada nei sacchetti?», conclude Francesco.

