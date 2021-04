Orsi, lupi e antichi mestieri: il Bondone di una volta si racconta ai bambini

TRENTO . “ C'era una volta in Bondone ... favole, leggende e notizie storiche sugli animali del nostro territorio”. Si tratta di un viaggio organizzato dalla Circoscrizione in collaborazione con le associazioni del territorio fatto di i incontri di lettura, informazioni e musica rivolte ai bambini che si svolgeranno nei giardini pubblici di Cadine, Baselga, Sopramonte e Vigolo con inizio previsto per fine maggio.

Si tratta di una serie di incontri organizzati per conoscere il territorio della residenza a bambini e ragazzi anche attraverso la storia e gli antichi mestieri: tutto quello che ai nostri giorni i ragazzi non possono più vedere e riescono a conoscere solo attraverso il racconto degli anziani .

Quindi non solo intrattenimento, ma anche momenti di riflessione. Attraverso le fiabe si parlerà del lupo e dell'orso che una volta popolavano il Monte Bondone, sulle modalità di convivenza, ma anche sul rapporto che avevano con la realtà economica della montagna ..

Per tutti gli incontri sono previsti commenti musicali.