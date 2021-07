Occhio ai funghi velenosi: in piazza Vittoria a Trento torna il servizio micologico del Gruppo Bresadola

TRENTO. Questa mattina (lunedì 5 luglio) è ripartito il servizio micologico in piazza Alessandro Vittoria, con la collaborazione di Apss e del Gruppo micologico Bresadola; si svolge nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato dalle 8 alle 10 fino a ottobre. Anche quest'anno il servizio di controllo dei funghi raccolti è operativo grazie al protocollo d'intesa firmato tra Comune, Azienda provinciale per i servizi sanitari ed il Gruppo micologico “G. Bresadola” che ha già dimostrato di funzionare egregiamente.

































Si tiene nella casetta in legno ai piedi del monumento dedicato al grande scultore trentino. Il servizio viene svolto generalmente con l'impiego di due esperti micologi a rotazione ed è mirato a fornire consulenze gratuite ai cittadini per la verifica della commestibilità di funghi raccolti per il consumo personale, oltre che supporto alla certificazione dei funghi destinati alla vendita. Contribuisce inoltre a rendere consapevoli le persone rispetto ai rischi sanitari-alimentari connessi alla commestibilità dei funghi. Inoltre, il Gruppo micologico Bresadola di Trento offre il servizio gratuito per i cittadini presso la propria sede in via al Torrione 6 il lunedì dalle 20 alle 22.30.

Il Gruppo micologico Bresadola

Fondato nel 1957, Il Gruppo micologico Bresadola promuove lo studio e la ricerca sui funghi attraverso l'organizzazione di incontri periodici, esposizioni, convegni e corsi; dispone di una vasta raccolta di libri e riviste specializzate del settore. Pubblica una rivista quadrimestrale, il “Bollettino”, con articoli di tipo divulgativo e contributi scientifici, distribuita ai circa 1500 soci italiani e stranieri. C.L.