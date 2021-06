Gardolo: attenzione ai finti vigili del fuoco che chiedono denaro

TRENTO. C’è chi usa il nome dei vigili del fuoco per raccogliere denaro. Succede a Gardolo e la segnalazioni della spiacevolissima situazione arriva direttamente dei pompieri volontari del sobborgo.

"Attenzione! Ci giunge notizia – scrivono i volontari sul loro profilo Facebook – che in queste ore c'è una coppia che gira per Gardolo offrendo degli abbonamenti annuali a nome dei Vigili del Fuoco di Gardolo.

Nessuno dei nostri vigili è impegnato in nessuna attività di questo tipo, si tratta pertanto di una truffa.

Vi invitiamo a declinare eventuali proposte e a segnalare la truffa alle forze dell'ordine. Vi chiediamo la massima condivisione".

Quindi un avviso per chiarire le cose: chi sta raccogliendo denaro per ipotetici abbonamenti non lo fa a nome dei vigili del fuoco e quindi il denaro finisce in tasche diverse.