Tragedia della strada: scontro mortale fra un’auto e un camion alla Rocchetta

TRENTO. Incidente mortale nel pomeriggio di oggi (25 ottobre) lungo la strada provinciale 235, lungo la Rocchetta, fra gli abitati di Zambana e Mezzolombardo.

A perdere la vita una donna trentina che era alla guida dell'auto. In ospedale anche l'autista del mezzo pesante.

La disperata richiesta d’aiuto è arrivata alla centrale unica dell’emergenza poco prima delle 15.

In pochi minuti i sanitari erano sul posto assieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale.

Terribile incidente nei pressi di Zambana: una vittima Tragico incidente mortale, nel pomeriggio di oggi, in Rotaliana, lungo il rettilineo a monte della rotatoria di Zambana-Zambana Vecchia. Nello schianto, che ha coinvolto anche un mezzo pesante, secondo le prime informazioni sarebbe morta una donna.

Una corsa contro il tempo che non bastata a salvare la vita alla donna alla guida dell'auto.

In base ad una prima ricostruzione, lo scontro ha coinvolto l’auto e un mezzo pesante.