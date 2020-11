Test di massa, lunghe code a Bolzano, ma i cittadini promuovono l'iniziativa

BOLZANO. Lo sceening di massa a Bolzano è partito tra le code. Numerose le segnalazioni di lunghe attese in diversi presidi di effettuazione dei tamponi stamane, 20 novembre, primo giorno del maxi-test: fra questi al Tambosi, alle Foscolo e alle Archimede.

In via Vintola si sono messi in fila prima delle 8 in molti soprattutto anziani, creando un collo di bottiglia.





































Coronavirus, test di massa: subito lunghe code a Bolzano e Merano Ecco alcune foto scattate stamattina, 20 novembre, all'avvio dello screening di massa in Alto Adige. Numerose le proteste delle persone costrette ad attendere in fila al freddo

Una lettrice protesta: "I miei genitori e mia figlia sono in fila dalle 8 di mattina alle scuole Manzoni di via Rovigo e fino adesso, che sono le 8.40, non hanno iniziato a fare il tampone. E' una vergogna, ci sono persone anziane, bambini e altri al freddo".

Code segnalate anche a Merano.

Più tranquilla sembra la situazione a Caldaro.