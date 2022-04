Scialpinista travolto da una valanga sull’Ortles: salvo

SILANDRO. Paura stamane per un gruppo di 8 scialpinisti sull’Ortles. La comitiva era appena in salita quando intorno alle 9.30 al bivacco Ortler si è staccata una valanga per cause non ancora chiarite. Uno scialpinista austriaco è stato travolto, ma fortunatamente non è stato sepolto dalla massa nevosa.

A dare l’allarme i suoi compagni. L'alpinista se l’è cavata con leggere ferite al volto: è stato portato all'ospedale di Silandro per un controllo. Trasportati a valle dal Pelikan 3 gli altri scialpinisti, rimasti tutti illesi.