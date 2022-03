«Visita gratuita alla prostata a Rovereto? Dopo otto minuti i posti erano già tutti terminati»

Dillo al Trentino

La segnalazione: «Iniziativa importante dell’ospedale Santa Maria del Carmine per sabato 19 marzo, ma molti posti erano già prenotati in anticipo». Avete una segnalazione? Mandate una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it oppure mandateci un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook

LA MAPPA INTERATTIVA DELLE SEGNALAZIONI

TUTTI GLI ARTICOLI DI «DILLO AL TRENTINO»