Rovereto sotto shock per la morte di Giovanna Perzolli e Michele Tranquillini

E' finita in tragedia l'operazione di recupero dell'auto che era stata segnalate nel fiume Adige, all'altezza di Borgo Sacco di Rovereto. All'interno della macchina i corpi di una donna di 69 anni e di suo figlio di 27. Vigili del fuoco e sommozzatori in azione tutto il pomeriggio per le operazioni di recupero (fotoservizio di Matteo Festi) - LEGGI L'ARTICOLO