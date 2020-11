Rovereto piange don Valentino Felicetti, storico parroco di San Marco

ROVERETO. Rovereto piange don Valentino Felicetti, parroco in San Marco per 22 anni e decano per 20. E' morto nella tarda serata di martedì a 89 anni, dopo 64 anni di sacerdozio trascorsi in un continuo fermento di attività. Anche lui vittima del Covid, come altri 11 sacerdoti trentini negli ultimi venti giorni.

Era nato a Predazzo da una dinastia di pastai (il fratello era il titolare del pastificio omonimo) il 13 ottobre 1931. Amava organizzare pellegrinaggi versi luoghi di culto mariano e a Lourdes era stato ben 56 volte, tanto da essere nominato dal santuario "cappellano d'onore".

«Me lo ricordo da seminarista - dice l'attuale decano don Ivan Maffeis - quando era animatore del Centro diocesano. Era un punto di riferimento prezioso per tutti noi che avevamo coltivato l'idea dell'annuncio del Vangelo, del lottare contro le disuguaglianze tra Nord e Sud del mondo per fare crescere l'umanità nella speranza».