Rovereto, fugge all'alt della polizia, motociclista smascherato dalle telecamere: 4 multe

ROVERETO. Individuato e multato dalla polizia un giovane motociclista che, sabato scorso nei pressi di Noriglio di Rovereto, ha tentato di sottrarsi all'alt e si è allontanato a tutta velocità. È stato poi notato dagli agenti mentre toglieva una mano dal manubrio per tentare di coprire il numero di targa, quindi ha invaso la corsia opposta per evitare il poliziotto che gli si era parato davanti per fermarlo.

Memorizzata la targa, la polizia, grazie alle telecamere del sistema di varchi del comune di Rovereto, ha però individuato il motociclista, residente in provincia di Vicenza.

A suo carico sono stati stilati quattro verbali per infrazione al codice della strada (dalla guida pericolosa alla circolazione contromano al condurre il veicolo senza reggere il manubrio con entrambe le mani), con la previsione anche del fermo amministrativo della moto.