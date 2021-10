Rovereto fra le città più vegan d’Italia

ROVERETO. La città più vegan d'Italia è Verona, davanti a Bologna, Reggio Emilia, Rovereto e Milano. La classifica delle Top 5 più vegan oriented è di Deliveroo in occasione del World Vegan Month che inizierà il primo novembre.

Dal report del food delivery emerge che gli ordini a domicilio delle specialità veg sono più che raddoppiati nell'ultimo anno e contano un'ampia varietà di scelta: dai burger vegetali sino ai dolci tradizionali, rivisti in chiave vegana.

Per la festa di Halloween e del World Vegan Month Deliveroo ha lanciato, in collaborazione con Gusto 17 (brand milanese di gelato personalizzato), una limited edition di pasticceria gelato: un stecco vegano, realizzato senza latte.