Rovereto, allarme chimico revocato. Fugatti: "Situazione sotto controllo"

Un volo di pochi minuti, dimostrativo, ma comunque un’inizio, con uno sguardo a un futuro forse non così lontano. Nel campo di prova della Toyota, in Giappone, è stato effettuato un test di prova della Sd-03, rivoluzionario modello di auto volante prodotta dalla SkyDrive. L’auto volante, con a bordo il pilota, si è alzata in volo e ha compiuto qualche manovra. Il numero uno dell’azienda, Tomohiro Fukuzawa, ha spiegato: "Vogliamo creare una società in cui le auto volanti possano essere un mezzo di trasporto accessibile a tutti"