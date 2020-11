Croviana, scontro fra due auto, gravissimo un uomo di 62 anni

CROVIANA. Un uomo di 62 anni è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento con l'elicottero in seguito ad un incidente stradale tra due auto che si è verificato sulla Ss42, nel Comune di Croviana, in val di Sole, nei pressi dell'area di servizio.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che sono ancora sul posto per i rilievi, le due auto si sono scontrate quando uno dei veicoli stava svoltando nell'area di servizio mentre l'altro veicolo proveniva dalla direzione di marcia opposta. Sul posto anche il personale sanitario ed i vigili del fuoco.