Monopattini, la delibera del Comune di Bolzano è da rifare

BOLZANO. Non era aggiornato alla nuova normativa statale - e dovrà quindi essere cambiato - il testo della delibera con cui lunedì la giunta comunale di Bolzano ha autorizzato, in via sperimentale per un anno, la circolazione di mezzi di micromobilità urbana come i monopattini elettrici e i segway.

Infatti dal gennaio di quest'anno una norma della legge di bilancio ha già equiparato i monopattini alle biciclette. I monopattini quindi possono già circolare liberamente su strade urbane e extraurbane.

La sperimentazione del Comune si riferisce quindi solo ai segway, già ammessi su marciapiedi e piste ciclabili. Da marzo, potranno circolare anche in aree pedonali, in zone a traffico limitato e sulle strade urbane dove viga il limite dei 30 chilometri orari. In una nota ieri il municipio ha chiarito che da marzo è prevista l'introduzione di alcune importanti limitazioni riguardanti l'uso dei monopattini elettrici.

Le novità riguarderanno principalmente l'età minima per la conduzione di questi mezzi a 14 anni, i conducenti minorenni dai 14 ai 18 anni dovranno indossare il casco. Dovranno inoltre avere libero uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio sempre con entrambi le mani e procedere su unica fila.