Miss Trentino Alto Adige e Miss Sorriso: 25 finaliste per le due corone

TRENTO. Giovedì 25 novembre alle ore 20.30 si disputerà l’attesa serata conclusiva del Concorso Miss Italia in Trentino Alto Adige per il 2021, valevole per la Finali Nazionali del Concorso più longevo e conosciuto d’Italia, della patron Patrizia Mirigliani.

Quest’anno la location scelta è l’Hotel Adige Best Western a Mattarello; una formula nuova, che prevede un aperitivo di benvenuto ed una cena di gala, dettata anche dal periodo, sempre nel rispetto delle normative anti pandemia.

Alle 20.30 saranno 25, le ragazze finaliste qualificatesi nel corso dell’estate nelle varie tappe di selezione che, presentate da Sonia Leonardi sfileranno sulla passerella con eleganti abiti da sera per conquistare la corona che porterà la vincitrice alle Prefinali Nazionali che si svolgeranno a dicembre.

Oltre al titolo di Miss Trentino Alto Adige, verrà eletta anche Miss Sorriso Trentino Alto Adige. Anche lei, formerà la squadra e si aggiungerà al gruppo delle ragazze che avranno l’opportunità di vivere le Finali Nazionali e correre verso la corona di Miss Italia 2021.

Il Trentino Alto Adige ha al suo attivo due Miss Italia. Claudia Andreatti, eletta nel 2006 ed Alice Rachele Arlanch eletta nel 2017.

Non solo bellezza ma anche intrattenimento; alternerà le uscite delle miss, l’intervento canoro del cantautore Andrea Lelli, con le novità di prossima uscita. In giuria e pure protagonista, anche Lucio Gardin, attore, direttore artistico e personaggio di spicco a livello nazionale che con la sua ironia e preparazione a 360 gradi saprà dare un tocco di allegria alla serata.

Miss Trentino Alto Adige oltre alla corona Miluna, si aggiudicherà anche un gioiello ed uno shooting che la vedrà protagonista di scatti fotografici per un importante brand.

Per cedere la corona saranno presenti le Miss Trentino Alto Adige uscenti: Cecilia Bernardis e Flavia Cemin. Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice, da sempre, dell’intera kermesse si dice entusiasta e soddisfatta di come è andata la stagione, nonostante le difficoltà legate alla situazione sanitaria: “Abbiamo voluto chiudere la stagione 2021 con una serata diversa dal solito, dove la bellezza si lega alla voglia di passare una serata tra amici e con l’opportunità di creare nuove relazioni".