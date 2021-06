Marco Patton è partito: a piedi da Montagnaga a Roma per l’equità sociale

TRENTO. La partenza questa mattina (24 giugno) dal Santuario di Montagnaga alle 6.30 con il saluto del sindaco Alessandro Santuari. E adesso per Marco Patton ci sono da coprire (a piedi) i 660 chilometri che lo porteranno a raggiungere in 14 giorni Roma.

Marco Patton ha deciso, a distanza di 25 anni, di ritornare a Roma a piedi per portare un nuovo messaggio. L'ex consigliere comunale di Trento, autore di una corsa per l'equità fiscale nel 1996, ripropone una marcia per una nuova attenzione dell'equità sociale necessaria al post pandemia da Covid 19.

"Partito da Montagnaga stamattina il lungo cammino che porterà Marco Patton a Roma dopo 660 km di marcia. Non una semplice impresa sportiva ma un segnale forte alla società e alla politica.

Forza di volontà, coraggio, zaino in spalla e un "testimone" speciale da consegnare a Roma ai politici trentini: il richiamo ad una magiore equità sociale dopo questo periodo di pandemia. Prima tappa Montagnaga - Monte Berico. La voglia di seguirti sarebbe tanta ma "valicato" il Fersina è ora di rientrare sull'Altopiano, stanco per la salita ma con il cuore felice. Forza Marco”.

Queste le parole e l’incitamento del sindaco Santuari a Patton.