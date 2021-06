Marco Patton torna in marcia: dal Trentino a Roma 25 anni dopo, stavolta per promuovere l'equità sociale

TRENTO. Marco Patton ha deciso, a distanza di 25 anni, di ritornare a Roma a piedi per portare un nuovo messaggio. L'ex consigliere comunale di Trento, autore di una corsa per l'equità fiscale nel 1996, ripropone una marcia per una nuova attenzione dell'equità sociale necessaria al post pandemia da Covid 19.

L'intento di Patton è quello di incontrare i parlamentari trentini per consegnare loro una petizione affinché si facciano garanti nel governo Draghi di sensibilizzare maggiormente la tematica sociale. Una marcia di 660 chilometri complessivi che svolgerà in 14 giorni con partenza prevista dal Santuario di Montagnaga domani, 24 giugno.

Al barbiere maratoneta trentino, ora residente a Baselga di Piné, è stato recentemente dedicato il documentario "Marco Patton oltre la corsa" realizzato dalla Fondazione Museo Storico, in collaborazione con History Lab.