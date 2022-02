Manifesti no vax contro Bonaccini: la solidarietà di Fugatti

TRENTO. Manifesti no-Vax e offese contro il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sono apparse oggi, 3 febbario, a Reggio Emilia.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento esprime "massima solidarietà al presidente Bonaccini e condanna ferma di atti che alimentano un preoccupante clima d'odio.

Per uscire dalla pandemia non servono paragoni assolutamente improbabili tra vaccini e Nazismo come quelli usati per offendere il presidente Bonaccini, ma avere presente come siano proprio la scienza e la medicina la via maestra da seguire per salvare vite e tornare alla normalità".