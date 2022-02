Schianto nella notte dopo la galleria della Rupe, 7 feriti: gravissimo un 43enne

MEZZOLOMBARDO. Grave incidente la scorsa notte (4 febbraio) a Mezzolombardo, all’uscita della galleria della Rupe.

Lo schianto è avvenuto alle 23.

Tre i mezzi coinvolti, il bilancio è pesante: 7 feriti, tra cui un bambino di 12 anni. Gravissimo un 43 enne, trasportato all’ospedale S.Chiara di Trento. Un altro 43enne è stato ricoverato con diversi traumi a Cles.

Fortunatamente non gravi gli altri 5 feriti: oltre alla 12enne, una donna di 50 anni e tre uomini di 28, 35 e 49 anni, per i quali non è stato necessario il ricovero.

un’auto ha centrato un

furgone e una terza vettura ha investito i due mezzi che la precedevano.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i Vigili del Fuoco volontari, i Carabinieri di Mezzolombardo.

La galleria è stata chiusa per garantire i soccorsi, e il traffico è stato ripristinato dopo due ore.