La Villa, fiamme in un rifugio: intervento di 50 pompieri

LA VILLA. Un incendio si è sviluppato poco prima delle 7 di oggi, 12 dicembre, nel sottotetto di un rifugio a 2.100 metri sul Piz la Ila.



















I vigili del fuoco sono giunti sul luogo d'intervento in cabinovia e hanno portato la situazione alla normalità in breve tempo. In azione i volontari di La Villa con i colleghi di S. Cassiano, Badia, Corvara e Colfosco. Una cinquantina gli uomini al lavoro.

"Un post per calmare subito gli animi e ringraziare", si legge sul profilo Facebook di Moritzino. Il titolare ringrazia infatti "gli amici dell'impianto Piz La Ila" che hanno subito attivato la cabinovia, consentendo così ai vigili del fuoco di Badia e Corvara e ai carabinieri di salire velocemente in quota. "Per fortuna è stato subito domato il fuoco, causato da un faro alogeno che si era rivolto verso il legno! Grazie mille, abbiamo avuto grande fortuna nella sfortuna", conclude il posto.