La bandiera olimpica scortata in Italia (anche) da Amos Mosaner

TRENTO. "Il nostro territorio diventerà teatro di competizioni adrenaliniche come lo sci nordico, il salto con gli sci e il pattinaggio velocità.

Dobbiamo preparare una straordinaria edizione, per vivere al meglio una storica opportunità di crescita e nuovo sviluppo".

Così - informa una nota - il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a Milano per l'arrivo della bandiera olimpica.

Fugatti ha evidenziato anche l'impegno concreto dell'amministrazione provinciale nel passare dalla fase progettuale a quella operativa, in vista dei Giochi invernali che tra quattro anni interesseranno anche il Trentino.

La bandiera ha viaggiato sul volo che ha riportato in Italia la delegazione olimpica. Tra questi, vi erano l'atleta trentino e l'oro olimpico Amos Mosaner e Francesca Lollobrigida, che si allena nell'impianto di Baselga di Piné.

"Per noi sarà un grande orgoglio rappresentare l'Italia in casa e regalarvi emozioni. Sarà difficile difendere la prima medaglia nel curling per l'Italia, ma lavorerò sodo anno per anno: mi farò trovare pronto per il 2026", ha commentato Mosaner all'arrivo.