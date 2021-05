La bandiera della Croce Rossa sul palazzo della Provincia e in 22 Comuni trentini

TRENTO. Una consegna simbolica ma profondamente significativa: il presidente del Comitato provinciale della Croce Rossa di Trento Alessandro Brunialti ha donato al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e all’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana la bandiera dell’Associazione in occasione della Giornata internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che si celebra oggi 8 maggio.

L’associazione umanitaria internazionale che conta milioni di volontari in tutto il mondo, infatti, sabato prossimo commemora con la propria Giornata il fondatore Henry Dunant, nato l’8 maggio del 1828 e primo Premio Nobel per la Pace.

Da alcuni anni la Croce Rossa, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) chiede ai suoi Comitati locali di donare per la ricorrenza la propria bandiera ai Comuni, ma anche alle Regioni e Province autonome, perché venga esposta sui municipi e i palazzi istituzionali.

Oltre alla Provincia, sono 22 i Comuni trentini che partecipano all’evento.

“La Provincia autonoma di Trento aderisce all’iniziativa, perché la ritiene un’occasione importante per celebrare l’operato di tanti volontari e cittadini trentini che prestano il proprio servizio nella Croce Rossa e ringraziarli soprattutto in questo particolare momento”, ha detto il presidente Fugatti nell'incontro per la consegna della bandiera.

”Colgo l’occasione - ha aggiunto l’assessore Stefania Segnana - per ricordare l’impegno di tanti volontari, tra i quali quelli della Croce Rossa appunto, in particolare in questi giorni in cui la campagna straordinaria di vaccinazione anti covid sta vivendo la sua fase più intensa. Li ringraziamo perché sono testimoni fondamentali di quel ‘prendersi cura’ dell’altro che rende più concreto il concetto stesso di comunità”.