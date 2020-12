L’aula del Senato ricorda Lidia Menapace con un minuto di silenzio

ROMA. Un minuto di silenzio, nell'aula del Senato, per ricordare la senatrice Lidia Menapace scomparsa lunedì 7 dicembre. A proporlo è stata la presidente del Senato Elisabetta Casellati a inizio dell'assemblea.

"È stata una donna brillante, intelligente. La sua vita è il racconto emozionante di tante battaglie in nome della libertà, della giustizia, dell'uguaglianza e delle pari opportunità che sono pilastri della nostra democrazia", ha detto la presidente.

Citata poi l'esperienza di Menapace come staffetta partigiana "che non volle toccare mai un'arma" ma ottenne "il brevetto di combattente per il coraggio nel soccorrere e salvare vite", oltre a essere stata la prima donna eletta nel Consiglio e nella Giunta di Bolzano e "fondatrice e firma autorevole del Manifesto".

Come senatrice, ha aggiunto Casellati, "ha saputo interpretare il mandato parlamentare con entusiasmo e passione" sottolineandone "l'apertura al confronto sempre costruttivo e anche fuori dalle aule parlamentari" che ha quindi concluso: "Ci lascia una grande donna, esempio di coerenza e dei valori della Costituzione per tutti noi".