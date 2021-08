L’Alto Adige a Rimini presenta il suo futuro ecologico: “Puntiamo sull’idrogeno”

BOLZANO. Mobilità sostenibile, rapporti fra Stato e Regioni, situazione epidemiologica e futuro dopo la pandemia. Sono questi - informa una nota - alcuni dei temi affrontati dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e dall'assessore alla mobilità e alle infrastrutture, Daniel Alfreider, con i ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, incontrati nell'ambito della 42/a edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini.

Kompatscher e Alfreider hanno anche avuto modo di incontrare il Commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, che ha fatto visita allo stand dell'Alto Adige nell'ambito della manifestazione. Con il ministro alla salute Roberto Speranza, Kompatscher ha fatto il punto della situazione della pandemia e rivolto lo sguardo alle prospettive future in relazione al Covid-19, mentre con la ministra per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini ha avuto modo di discutere tematiche strettamente legate all'autonomia altoatesina.

Nel convegno "La transizione ecologica e vettori energetici: l'idrogeno", Alfreider ha presentato la strategia dell'Alto Adige che punta sull'idrogeno. "Con la realizzazione di alcuni progetti pilota, attuati grazie ad un cofinanziamento dell'Unione europea, sono stati acquistati 17 autobus e 28 macchine ad idrogeno. Lavoriamo per creare il 'Brenner green digital corridor' e per ottimizzare i flussi del traffico sul corridoio del Brennero. Inoltre è un nostro obiettivo dare una spinta alla mobilità senza emissioni in ottica delle Olimpiadi 2026 e sui passi dolomitici", ha detto l'assessore.