In Trentino previsto vento forte in quota. Soffierà fino a 100 km orari

TRENTO. Fra martedì 4 e mercoledì 5 febbraio sono previste in Trentino condizioni di vento forte in montagna proveniente dai settori settentrionali. Lo comunica, con un messaggio mirato, la Protezione civile del Trentino.

Martedì le raffiche più intense sono attese sui settori occidentali del Trentino, mentre nella giornata di mercoledì su quelli orientali. Le raffiche raggiungeranno mediamente la velocità di 70-80 km/h con punte che localmente potranno anche superare i 100 km/h nella fasi più acute, specie mercoledì.

In generale i flussi interesseranno le zone di montagna, ma non si escludono episodi localmente intensi anche nei principali fondovalle.

Vento forte anche in Alto Adige, come dimostra questo video realizzato a Solda, dove un sedile della seggiovia viene fatto girare vorticosamente dal vento.