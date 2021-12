In Trentino oltre la metà dei nuovi positivi ha meno di 40 anni

TRENTO. Cresce il numero di contagi in Trentino e anche nei dati di oggi, 30 dicembre, la fascia di età che racchiude il numero maggiore di nuovi positivi è quella compresa fra i 19 e i 39 anni con 502 casi, seguita da quella 40-59 anni (330 nuovi positivi).

Ma anche tra i giovanissimi il virus continua a circolare (6 in fascia 0-2 anni, 14 fra 3-5 anni, 41 fra 6-10 anni, 30 fra 11-13 anni, 96 fra 14-18 anni). In totale i nuovi casi fra gli under 18 sono 187.

Ieri le classi in quarantena erano 56.

Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 1.171 contagi, un decesso Sono 1.171 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 121, dei quali 21 in rianimazione. Un decesso.

Nelle fasce più mature la situazione è la seguente: 95 fra 60-69 anni, 34 fra 70-79 anni e 23 fra over ottanta.

In totale sono stati registrati 1.171 nuovi casi positivi con circa 14.500 tamponi e, come già segnalato, si è purtroppo registrato anche il decesso di una donna ricoverata in ospedale.

Ci sono anche 256 nuovi guariti che portano il totale da inizio pandemia a 54.020. Intanto le somministrazioni di vaccini arrivano a quota 995.628, comprese 392.254 seconde dosi e 171.223 terze dosi.