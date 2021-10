Il 15 ottobre si avvicina: il camper del vaccino nelle valli e open vax day a Trento

TRENTO. In vista del 15 ottobre (quando l’obbligo di Green Pass toccherà tutti i lavoratori pubblici e privati) si amplia la disponibilità di sedute per permettere alle persone di vaccinarsi contro il Covid.

Lo scorso open day sono state somministrate in Trentino 794 prime dosi e con il camper Apss, da inizio tour, 422 dosi.

L'itinerario del camper vaccinale di questa settimana prevede la sosta domani, mercoledì 6 ottobre, a Castello Molina di Fiemme e Panchià, giovedì a Sèn Jan e Campitello di Fassa, venerdì mattina a Romeno, sabato 9 a Canal San Bovo e Imer.

La settimana prossima le tappe saranno lunedì 11 a Folgaria e martedì 12 a Bedollo e Sant'Orsola Terme.

Per quanto riguarda il drive through di Trento sud l'accesso libero alla vaccinazione sarà durante gli open day vaccinali nelle mattine di sabato 9 e domenica 10 ottobre (dalle 9 alle 13).

Chi ha già fatto, o farà, la prima dose senza appuntamento - ricorda una nota di Apss - dovrà poi prenotare in autonomia la seconda somministrazione al Cup online.

Le sedute ad accesso libero sono pensate per chi ancora non ha iniziato il ciclo vaccinale; chi ha già fatto la prima dose dovrà rispettare l'appuntamento della seconda, secondo gli intervalli di tempo previsti dal tipo di vaccino.

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali Apss raccomanda, come sempre, di presentarsi con la tessera sanitaria e i moduli per la vaccinazione già compilati, scaricabili online.