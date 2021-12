I campioni dello sport trentino sponsor dei vaccini: “Atto di responsabilità per tornare a una vita normale”

TRENTO. I campioni dello sport trentino sponsor del vaccino anti Covid. In prima linea a sostegno della maratona vaccinale cominciata oggi (4 dicembre) e che andrà avanti fino all’8 dicembre.

Oggi all’hub vaccinale di Lavis erano in tanti: gli atleti di Dolomiti Energia-Aquila Basket Luka Rudovic, Lorenzo Dell'Anna, Lorenzo Zangheri, con il presidente della società Luigi Longhi che si è sottoposto alla vaccinazione; per le giovanili di Itas Trentino volley Stefano Dell'Osso, Raul Parolari, Davide Brugnach, oltre a Vittoria Piani di Trentino Volley Rosa. Pallamano Mezzocorona "in campo" in questa maratona con Eleonora Italiano e Annachiara Campestrini. Spazio anche a Andrea Zampedri, campione italiano "marathon" 2018, arrivato a bordo della sua mountain bike, e al triatleta Gianluca Pozzatti. Per la pallamano Pressano ecco l'allenatore Alessandro Fusina e il dirigente Luca Zadra. All'hub anche il direttore sportivo di Cycling team C5 maschile Alessandro Coden e le ragazze del team Trentino Cycling Academy femminile.

Nei prossimi giorni – informa la Provincia – sono attesi a Lavis Francesco Moser, i giocatori del Calcio Trento, il campione del mondo di arrampicata Ludovico Fossali.

“Il vaccino è un atto di responsabilità, oltre che la cosa giusta da fare. È la strada per riappropriarci della nostra vita e tornare tutti quanti, il più presto possibile, alla normalità. Non una normalità che vale solo per gli atleti e per gli sport di alto livello, ma per tutta la popolazione”: questo il messaggio corale portato dagli sportivi trentini, per la stragrande maggioranza giovani, che oggi hanno aderito alla maratona vaccinale avviata dal Trentino.

Lo hanno fatto, assieme ad allenatori e dirigenti delle società sportive, venendo all'hub vaccinale di Lavis, la struttura allestita dalla protezione civile in tempi record che resterà aperta 24 ore al giorno e che – ha sottolineato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, anche lui presente assieme agli sportivi – è il centro consigliato per gli accessi senza prenotazione nell'ambito di questa 5 giorni contro il virus.

"Vaccinarsi tutti dunque, nel minor tempo possibile, per tornare presto alla normalità in ogni ambito della nostra vita", hanno detto i campioni dello sport.